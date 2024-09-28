الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين والديزل

*عامر الشوبكي

وطنا اليوم/ توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع ثلاث قروش على كل لتر، وتخفيض سعر الديزل بواقع اربع قروش على كل لتر، وذلك في تسعيرة شهر تشرين اول المقبل.

وقال الشوبكي ان المعدل الشهري العالمي لاسعار المشتقات النفطية تراجع بنسب ملموسة وتراجع معدل سعر النفط من 81 دولاراً في اب الى 73.5 دولاراً في ايلول الحالي، على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الاوسط واعلان اسرائيل اغتيال حسن نصرالله زعيم منظمة حزب الله، الا ان الاسواق تقرأ عدم تأثر الامدادات وحذر ايران من مواجهة “اسرائيل” ومن خلفها الولايات المتحدة ، كذلك من المتوقع ان تمضي اوبك بلس في خطتها زيادة الانتاج وتخفيف تخفيض الانتاج الطوعي في ديسمبر القادم ، ترافق ذلك مع اعلان الصين عن تدابير واسعة النطاق لانعاش اقتصادها.

يذكر ان الحكومة الاردنية قامت بداية شهر ايلول الحالي، بتخفيض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 3.5 قرش لكل لتر، وتخفيض سعر الديزل بمقدار قرشين لكل لتر، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار الحالية في الاسواق، البنزين 90 اللتر 88.5 قرش , و البنزين 95 اللتر 112.5 قرش، والديزل 69.5 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرش اللتر.

*عامر الشوبكي/باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة