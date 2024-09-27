العمل الاسلامي تربط منح الثقة لحكومة حسان بشروط

وطنا اليوم:أثار انتقاد حزب جبهة العمل الإسلامي لتشكيلة حكومة الأردن الجديدة برئاسة جعفر حسان، جملة من التساؤلات فيما إذا كان استعجالا بالحكم أم محاولة لفرض دور، لا سيما مع حصول الحزب على أعلى المقاعد في برلمانيات 2024، بواقع 31 من أصل 138.

فقد ربطت كتلة جبهة العمل الاسلامي النيابية، منح الثقة لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بعدة شروط أبرزها التراجع عن قرارات الحكومة الاخيرة وخاصة رفع الضريبة على سيارات الكهرباء.

وتعقيبا على ذلك، أكد النائب ينال فريحات، رفض كتلة جبهة العمل الاسلامي البرلمانية لهذا القرار، لما فيه من سلبيات وأضرار تقع على التجار والمستثمرين والمستهلكين.

وشدد على ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي سيكون له صدى ايجابي، ويمتص غضب الشارع الأردني.

وأشار فريحات، إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان، تحدث معه، ووضعه بصورة التأثيرات السلبية التي تركها قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، وأن الحكومة اذا ارادت أن تمتص غضب الشارع عليها أن تتراجع عن هذا القرار.

وقرار رفع الضريبة الأخير أقرته حكومة بشر الخصاونة قبل مغادرتها بأيام مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الاردني ، الى جانب شروط أخرى.