بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العمل الاسلامي تربط منح الثقة لحكومة حسان بشروط

منذ 16 ثانية
العمل الاسلامي تربط منح الثقة لحكومة حسان بشروط

وطنا اليوم:أثار انتقاد حزب جبهة العمل الإسلامي لتشكيلة حكومة الأردن الجديدة برئاسة جعفر حسان، جملة من التساؤلات فيما إذا كان استعجالا بالحكم أم محاولة لفرض دور، لا سيما مع حصول الحزب على أعلى المقاعد في برلمانيات 2024، بواقع 31 من أصل 138.
فقد ربطت كتلة جبهة العمل الاسلامي النيابية، منح الثقة لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بعدة شروط أبرزها التراجع عن قرارات الحكومة الاخيرة وخاصة رفع الضريبة على سيارات الكهرباء.
وتعقيبا على ذلك، أكد النائب ينال فريحات، رفض كتلة جبهة العمل الاسلامي البرلمانية لهذا القرار، لما فيه من سلبيات وأضرار تقع على التجار والمستثمرين والمستهلكين.
وشدد على ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي سيكون له صدى ايجابي، ويمتص غضب الشارع الأردني.
وأشار فريحات، إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان، تحدث معه، ووضعه بصورة التأثيرات السلبية التي تركها قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، وأن الحكومة اذا ارادت أن تمتص غضب الشارع عليها أن تتراجع عن هذا القرار.
وقرار رفع الضريبة الأخير أقرته حكومة بشر الخصاونة قبل مغادرتها بأيام مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الاردني ، الى جانب شروط أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:44

مقتل 5 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية على الحدود اللبنانية

10:18

الصبيحي يدعو إلى شمول الفنانين الأردنيين بالضمان

10:10

الكرك.. إغلاق مجاري الأودية بالطمم مستمر وينذر بتجدد الفيضانات

10:07

شجر السلم خطر يهدد بيئة وادي الأردن

09:58

بري: نتنياهو يكذب وتراجع عن موافقته على وقف إطلاق النار

09:52

نمو صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة

09:42

الإعصار هيلين يتحول إلى الفئة الرابعة الخطيرة للغاية ويهدد فلوريدا

09:36

الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات

09:27

تسريبات إسرائيلية: اتفاق مع السلطة الفلسطينية لتتولى تفكيك عبوات المقاومة

09:19

إنذارات واسعة وإصابات في إسرائيل والجيش يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

06:26

ماذا بعد الحرب في لبنان؟ ولماذا أمريكا تساعد الكيان الصهيوني؟

05:33

الأردن .. تقديم ملف محمية العقبة لإدراجها على لائحة التراث العالمي

وفيات
وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفي