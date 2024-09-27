نمو صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة

وطنا اليوم:شهدت صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة، نموا منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، ما أسهم بصورة مباشرة في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، 23.3 %، لتصل إلى 937 مليون دينار، مقابل 760 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.

ونمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة حتى نهاية شهر تموز الماضي من هذا العام، بنسبة 18.6 %، لتسجل 331 مليون دينار، مقارنة مع 279 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المواد الأخرى بنسبة 7.3 %، وصولا إلى 2.045 مليار دينار، مقارنة مع 1.914 مليار دينار لنفس فترة المقارنة مع العام السابق.

في الوقت ذاته، انخفضت نسب الصادرات الوطنية لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 17.7 %، والحلي والمجوهرات بما نسبته 15.7 %، والبوتاس الخام بنسبة 34.1 %، والفوسفات بنسبة 17.6 %.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية لنهاية شهر تموز لهذا العام، ما يقارب 527 مليون دينار، مقابل 640 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 429 مليون دينار، مقابل 509 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شهر تموز من العام الحالي 280 مليون دينار، مقابل 425 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 299 مليون دينار، مقابل 363 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.