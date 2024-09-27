الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات

وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية، خلال لقائه، امس الخميس، في الرياض مع نظيره السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خصوصًا في مجالات مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز الرقابة على الحدود.

وأكد الوزيران على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والسعودية، التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الأمني، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين، ويسهم في مواجهة التهديدات الأمنية، حيث يشهد البلدان تنسيقًا مكثفًا لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة وضبط عمليات التهريب العابرة للحدود.

وعلى هامش جلسة المباحثات، وقع الجانبان على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

وجاءت هذه الاتفاقية بهدف إقامة تعاون متبادل في مكافحة تهريب المخدرات والسلائف الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.

كما تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات حول الإجراءات الممكنة لمنع التهريب، وملاحقة منتجي المخدرات ومهربيها.

واتفق الطرفان على تسهيل عمليات التسليم المراقب بين البلدين، بهدف القبض على المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز جهود مكافحة المخدرات عبر الإنترنت وتتبع العملات الرقمية المشفرة المستخدمة في الاتجار غير المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

وكان الفراية قد وصل إلى الرياض في زيارة عمل رسمية تستمر لعدة أيام، مساء الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية السعودية.

وقام الفراية والوفد المرافق بزيارة عدد من المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، حيث استهل بجولته زيارة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكان في استقباله اللواء محمد بن سعيد القرني، واطلع الفراية على مهام المديرية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، كما تم تقديم إيجاز حول الإنجازات التي حققتها المديرية، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بالمضبوطات والأساليب المتّبعة في مكافحة المخدرات.

كما شملت الزيارة المديرية العامة للجوازات، حيث كان في استقباله مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وتم خلال اللقاء استعراض عمل المديرية، وأبرز الوسائل الحديثة المستخدمة في إصدار الوثائق للمواطنين، والإجراءات التي تتبعها المديرية لتحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما زار وزير الداخلية، المديرية العامة لحرس الحدود، وكان في استقباله اللواء الركن شايع الودعاني. تم خلال الزيارة تقديم إيجاز حول نشأة المديرية والمهام التي تقوم بها في حماية حدود المملكة وتأمينها.

وأعرب الفراية خلال مأدبة العشاء التي أقامها سمو الأمير عبدالعزيز مساء يوم امس الأربعاء تكريمًا للفراية والوفد المرافق له، عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرصهما المستمر على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.