اعلان عن تنزيلات تصل الى ٨٠٪؜

وطنا اليوم_بقلم/د.عادل الشمايلة

اعلن حزب الله هذا المساء عن تنزيلات على عدة انواع من الصواريخ الايرانية الصنع مع كفاله لمدة عشرة ساعات. لا تشمل الكفاله العيوب المصنعيه:

– كاتيوشا

– فادي١

-فادي ٢

-فاخر وقادر وقاهر وماهر.

الصواريخ متعددة الاستخدامات:

-صواريخ كاتيوشا مخصصة لاستخدام المزارعين لمكافحة الذباب والبعوض.

-صواريخ فادي١ لمكافحة العصافير التي تستهدف ثمار التين والتوت.

-صواريخ فادي٢ يمكن استخدامها كمفرقعات آمنه جدا في مناسبات الطهور ونتائج التوجيهي.

-صواريخ فاخر لمناسبات التخرج من الجامعه

-صواريخ ماهر للصيادين خاصة صيادي الحجل والحمام والشنانير.

-صواريخ قادر الفعالة في اخافة وإبعاد الكلاب الضاله.

التنزيلات مستمرة لمدة اسبوعين او حتى نفاذ الكمية ايهما اسبق.

هناك هدية مع كل صاروخ بارودة توتو او مسدسات صوت ومسدسات مياه للاطفال لتدريبهم ليصبحوا مجاهدين للمشاركة في تحرير امارة فنزويلا اليمنى.

تم التثبت من فعالية الصواريخ حيث تمكنت من اشعال عدة حرائق في الاعشاب الناشفة وتجمعات القمامة واحرقتها بسرعة قبل وصول سيارات الاسعاف.

السيارات مضمونة من حيث اصابة الافراد مدنيين او عسكرين بأي اذى حتى لو اصطدم الصاروخ بالانسان.