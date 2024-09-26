جامعة البترا وكلية دبلن الجامعية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع كلية دبلن الجامعية في إيرلندا بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسستين وتسهيل برامج التبادل الطلابي.

وقال نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي: “تعد مذكرة التفاهم مع كلية دبلن الجامعية خطوة مهمة نحو تعزيز رؤية الجامعة في توسيع نطاق التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة لطلابنا للاستفادة من التجارب الأكاديمية العالمية. هذا التعاون يأتي في إطار التزامنا بتقديم بيئة تعليمية متقدمة تستجيب للتحديات المستقبلية.”

من جانبها، أكدت الدكتورة كنزا منصور، مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي أن هذه المذكرة تعكس التزام جامعة البترا بتعزيز التعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة على المستوى الدولي. وأن هذا التعاون سيفتح الباب أمام فرص واعدة لطلابنا وأعضاء الهيئة التدريسية لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة البترا نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، ومدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا الدكتور علي المقوسي، ومدير مركز الإبداع والريادة الدكتور عبد الكريم البنا، ومن كلية دبلن الجامعية نائب الرئيس للتعاون الأستاذة الدكتورة إليني مانجينا.

تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل تبادل الطلاب بين الجامعتين، وهو ما سيمكن طلاب جامعة البترا من الالتحاق ببرامج دراسية في كلية دبلن الجامعية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية العالمية، مع إمكانية الحصول على خصومات على البرامج الدراسية بدوام كامل.

وبحثت جامعة البترا مع كلية دبلن سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الخاصة بمركز”CeADAR” للذكاء الاصطناعي في إيرلندا، إلى جانب تنسيق العمل لتطوير برامج مشتركة للماجستير ومشاريع تعاون مستقبلية