قصف إسرائيلي يستهدف معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه هاجم بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى “حزب الله” في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل على بنى تحتية على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى لبنان حيث يستخدم هذه الوسائل القتالية ضد مواطني دولة إسرائيل”.

وقال مدير معبر مطربا إياد علوش، إن القصف أسفر عن إصابة 8 أشخاص حتى الآن، 4 منهم من موظفي الجمارك و4 من الهجرة، حسب التلفزيون السوري.

وبدوره، ذكر مصدر أمني، أن عددا من المدنيين أصيبوا بجروح جراء تلك الغارة الإسرائيلية.

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، الخميس، لوكالة “رويترز”، إن الضربات الإسرائيلية أصابت الطرف السوري “من جسر صغير يشكل معبرا إلى لبنان”، مضيفا أنه “لا يعرف على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام”.

وخلال اليومين الماضيين، تحدثت وسائل إعلام شبه رسمية في سوريا عن عبور الآلاف من السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الشرعية.

وشملت عمليات العبور معبر مطربا، وهو عبارة عن جسر صغير يصل سوريا بلبنان مباشرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين أمنيين، أن “أكثر من 22 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا” خلال الأيام الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية.