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قصف إسرائيلي يستهدف معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا

منذ ساعة واحدة
This picture on March 16, 2020 shows a view of the Masnaa crossing on the Lebanon-Syria border, ahead of its closure as part of measures against COVID-19 coronavirus disease. Lebanon on March 15 urged people to stay at home for two weeks and prepared to close its main airport to stem a novel coronavirus outbreak that has killed three people in the country. The COVID-19 virus has officially infected 99 people in the Mediterranean nation. Beirut international airport will close from March 18-29, while no one will be allowed in through maritime or land ports of entry during that period, according to the country's information minister. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه هاجم بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى “حزب الله” في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل على بنى تحتية على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى لبنان حيث يستخدم هذه الوسائل القتالية ضد مواطني دولة إسرائيل”.
وقال مدير معبر مطربا إياد علوش، إن القصف أسفر عن إصابة 8 أشخاص حتى الآن، 4 منهم من موظفي الجمارك و4 من الهجرة، حسب التلفزيون السوري.
وبدوره، ذكر مصدر أمني، أن عددا من المدنيين أصيبوا بجروح جراء تلك الغارة الإسرائيلية.
وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، الخميس، لوكالة “رويترز”، إن الضربات الإسرائيلية أصابت الطرف السوري “من جسر صغير يشكل معبرا إلى لبنان”، مضيفا أنه “لا يعرف على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام”.
وخلال اليومين الماضيين، تحدثت وسائل إعلام شبه رسمية في سوريا عن عبور الآلاف من السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الشرعية.
وشملت عمليات العبور معبر مطربا، وهو عبارة عن جسر صغير يصل سوريا بلبنان مباشرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين أمنيين، أن “أكثر من 22 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا” خلال الأيام الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية.


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