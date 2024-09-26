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الأمانة العامة تُصدر تعميما مشددا على كافة النواب

منذ ساعة واحدة
الأمانة العامة تُصدر تعميما مشددا على كافة النواب

وطنا اليوم:عمّمت الامانة لمجلس النواب اليوم الخميس إلى النواب حول ممارسة عملهم النيابي.
وجاء في التعميم :اصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب الكرام، استناداً لنص الماده ( ٨٠ ) من الدستور و المادة ( ٤ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن النائب يمارس عمله النيابي بعد اداء القسم المنصوص عليه في المادتين المذكورتين وعليه والتزاماً باحكام الدستور والنظام الداخلي.


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