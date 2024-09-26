وطنا اليوم:عمّمت الامانة لمجلس النواب اليوم الخميس إلى النواب حول ممارسة عملهم النيابي.
وجاء في التعميم :اصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب الكرام، استناداً لنص الماده ( ٨٠ ) من الدستور و المادة ( ٤ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن النائب يمارس عمله النيابي بعد اداء القسم المنصوص عليه في المادتين المذكورتين وعليه والتزاماً باحكام الدستور والنظام الداخلي.
الأمانة العامة تُصدر تعميما مشددا على كافة النواب
وطنا اليوم:عمّمت الامانة لمجلس النواب اليوم الخميس إلى النواب حول ممارسة عملهم النيابي.