الأمانة العامة تُصدر تعميما مشددا على كافة النواب

وطنا اليوم:عمّمت الامانة لمجلس النواب اليوم الخميس إلى النواب حول ممارسة عملهم النيابي.

وجاء في التعميم :اصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب الكرام، استناداً لنص الماده ( ٨٠ ) من الدستور و المادة ( ٤ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن النائب يمارس عمله النيابي بعد اداء القسم المنصوص عليه في المادتين المذكورتين وعليه والتزاماً باحكام الدستور والنظام الداخلي.