الأردن والعراق يوقعان التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية

وطنا اليوم:وقع الأردن والعراق الخميس التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في جمهورية العراق لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية على جهد 132 ك.ف. عبر الشبكة الكهربائية الأردنية من منطقة الريشة في محافظة المفرق.

ووقع التعديل مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة والمكلف ممثلاً عن الجانب العراقي رياض عريبي.

وقال البطاينة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان التعديل الثاني يأتي لتمديد مدة عقد تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية في منطقة الرطبة على جهد 132 ك.ف. من الشبكة الأردنية بهدف الاستمرار في التزويد لحين انتهاء الأعمال الخاصة في الربط على جهد 400 ك.ف. بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11/2/2024.

وأكد البطاينة اهمية الربط الأردني العراقي في تعزيز علاقات التعاون القائم بين البلدين وبما يسهم في استقرارية الانظمة الكهربائية ويخدم التطلعات نحو انشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.

وقال ان مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية مهم ضمن التوجه الوطني بان تكون المملكة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

والعمل جار بمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي على جهد 400 ك.ف. من محطة تحويل الريشة في الأردن إلى محطة تحويل القائم في العراق والذي يتوقع أن يتم تشغيله قبل منتصف عام 2025.