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بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني البنك الرئيسية

منذ 3 ساعات
بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني البنك الرئيسية

وطنا اليوم:نفذ بنك الإسكان تجربة إخلاء وهمية للموظفين في مباني البنك الرئيسية، حيث شملت تجربة الإخلاء مبنى الإدارة العامة – الشميساني، ومبنى البنك في العبدلي، ومبنى البنك في وسط البلد، وأجريت التجربة على مدى ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 26/9/2024، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني.
وجاء تنفيذ هذه التجربة انطلاقاً من حرص البنك على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبهدف تعزيز التوعية والتدريب على كيفية التعامل مع عملية الإخلاء عند وقوع طارىء لا قدر الله. وأظهرت التجربة جاهزية منظومة السلامة العامة في البنك وكفاءتها، والتزام البنك بمعايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة موظفي وعملاء البنك وممتلكاته.
يشار إلى أن بنك الإسكان ينفذ دورياً تجارب إخلاء في المباني الرئيسية وبعض الفروع، يتم من خلالها تطبيق كافة المعايير التي وضعها الدفاع المدني وفرق السلامة العامة في البنك، كما يتم إخضاع كافة العاملين في البنك لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع أي حادث بشكل دوري ومستمر من قبل مديرية الدفاع المدني والفرق المختصة لدى البنك.


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