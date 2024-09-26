الأردن يتجهز لأضخم مسح إحصائي للسكان في 2025

وطنا اليوم:نظمت دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، اجتماعاً خاصاً للجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن 2025، لمناقشة الاستمارات التي سيتم اعتمادها بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن الدائرة تشهد حالياً استعدادات كبيرة تهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2025، والذي يعتبر أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة بمشاركة جميع مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على المستوى الوطني.

وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الخميس، أكد الدكتور فريحات، ضرورة الاهتمام بموضوع التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعداد، والاستفادة من كفاءات وخبرات الشركاء لاعتماد استمارات التعداد المختلفة، كما وإن نجاح هذا الاجتماع سيعزز من قدرة الإدارة التنفيذية للتعداد في المسير قدما لتنفيذ جميع متطلبات اعتماد الاستمارات وجميع نماذجها.

وعبر فريحات عن شكره لجميع الشركاء والداعمين، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور حمير عبد الغني، وكل من حرص على التواجد والمشاركة في هذا الاجتماع المهم.