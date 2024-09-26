بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يتجهز لأضخم مسح إحصائي للسكان في 2025

منذ 3 ساعات
الأردن يتجهز لأضخم مسح إحصائي للسكان في 2025

وطنا اليوم:نظمت دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، اجتماعاً خاصاً للجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن 2025، لمناقشة الاستمارات التي سيتم اعتمادها بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة.
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن الدائرة تشهد حالياً استعدادات كبيرة تهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2025، والذي يعتبر أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة بمشاركة جميع مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على المستوى الوطني.
وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الخميس، أكد الدكتور فريحات، ضرورة الاهتمام بموضوع التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعداد، والاستفادة من كفاءات وخبرات الشركاء لاعتماد استمارات التعداد المختلفة، كما وإن نجاح هذا الاجتماع سيعزز من قدرة الإدارة التنفيذية للتعداد في المسير قدما لتنفيذ جميع متطلبات اعتماد الاستمارات وجميع نماذجها.
وعبر فريحات عن شكره لجميع الشركاء والداعمين، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور حمير عبد الغني، وكل من حرص على التواجد والمشاركة في هذا الاجتماع المهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

39 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:38

Orange Jordan Organizes Event to Honor High-Achieving Tawjihi Students from Staff’s Children

15:37

جامعة البترا وكلية دبلن الجامعية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي

15:35

غارة إسرائيلية تستهدف قياديا من حزب الله في ضاحية بيروت

15:30

قصف إسرائيلي يستهدف معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا

15:21

أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي

15:16

الأمانة العامة تُصدر تعميما مشددا على كافة النواب

15:08

الأردن والعراق يوقعان التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية

14:54

بحث اعتماد الهوية الرقمية على تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

14:13

كفالة 21 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية

14:09

البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر والتضخم عند 250%

14:04

ياباني انتظر 45 عاما لتنفيذ حكم الإعدام.. ثم حدثت معجزة

وفيات
وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفي