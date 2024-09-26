الجيش السوداني يبدأ عملية واسعة النطاق ضد قوات الدعم السريع

وطنا اليوم:وردت أنباء تفيد بدخول الجيش السوداني الى العاصمة خرطوم بعد تحركات عسكرية، الخميس، تقدم خلالها عبر عدد من الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث، نحو أهداف لقوات الدعم السريع، وانباء عن انتصارات قي عدة محاور في تطور بارز بالمعارك بين الجانبين، التي بدأت قبل أكثر من عام وأدخلت البلاد في أزمة سياسية وإنسانية واقتصادية كبيرة

وقالت مصادر، إن الجيش عبر تلك الجسور “وتقدم باتجاهات مختلفة نحو أهداف استراتيجية”، فيما هناك “اشتباكات ضارية مع قوات الدعم السريع في محاور الخرطوم وبحري وأم درمان”.

ووصفت العملية بأنها “واسعة النطاق وغير مسبوقة، بدأت منذ الساعة الثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي”، لافتا إلى أن “المشهد العملياتي في العاصمة تغيّر”.

وذكرت مصادر عسكرية ، أن “الجيش السوداني يتحدث عن انفتاح بري بغرض السيطرة على مقرات وطرق استراتيجية وتفتيت تجمعات قوات الدعم السريع”.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الاثنين، انتشار وباء الكوليرا في الدولة التي تمزقها الحرب، وتسببه في مصرع 388 شخصا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين خلال الشهرين الماضيين.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن هناك “اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، تُستخدم فيها أسلحة خفيفة وثقيلة، تدور منذ فجر اليوم (الثلاثاء) في وسط وجنوب وشمال الخرطوم، ومنطقة القيادة العامة للجيش، وقاعدة سلاح المدرعات العسكرية جنوب الخرطوم، وقاعدة سلاح الإشارة بالخرطوم بحري”