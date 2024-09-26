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أرقام فلكية لأسعار الذهب في الأردن الخميس

منذ 5 ساعات
أرقام فلكية لأسعار الذهب في الأردن الخميس

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية عند أرقام فلكية، بحسب تسعيرة صباح الخميس، الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
ووصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة عند 54 دينارا، وسعر الشراء عند 52 دينارا.
كما استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 24 عند 62 دينارا، وسعر الشراء عند 59.6 دينار.
كذلك استقر سعر بيع وشراء غرام الذهب عيار 18 عند 48 و44.5 دينار على التوالي.


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