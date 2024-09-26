إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والأردني الكويتي

وطنا اليوم:أعلن اليوم الخميس ، عن انهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد.

ولاحقاً لقرار مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي الذي سبق الإفصاح عنه بتاريخ ،2024/2/22 والمتضمن البدء بإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم مقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد، تم تشكيل فريقين من كبار التنفيذيين في البنكين، وتعيين استشاريين من المختصين والخبراء لدراسة كافة هذه الجوانب.

وقرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي في جلسته رقم 2024/8 تاريخ ،2024/9/25 وبعد التنسيق بين إدارة البنكين، انهاء محادثات الاندماج وديا وتركيز كلا البنكين على تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.