لقاء بين حزب إرادة والوطني الإسلامي يؤسس لعمل نيابي مشترك، والمجال مفتوح لباقي الأحزاب..صور

وطنا اليوم:في إطار تعزيز العمل الجماعي بين الأحزاب السياسية تحقيقًا للرؤية الملكية وحاجة الوطن التي تدعو إلى تشكيل تحالفات قوية ومؤثرة داخل البرلمان، عقد في مقر حزب إرادة مساء أمس اجتماعًا تنسيقيا بين حزبي إرادة و الوطني الإسلامي بحضور الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة والأمين العام للحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون المشترك وتوحيد عمل الحزبين البرلماني و يبقى المجال مفتوح لباقي الأحزاب الوطنية الأخرى بهذا التعاون ، حيث أن الهدف هو تحقيق أهداف مشتركة بين الحزبين بتوحيد الجهد الحزبي داخل البرلمان وتنظيمه وتوحيد الخطاب والموقف السياسي .

وثمن الحزبين الرسائل الملكية التي جاءت في خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التطرق للتحديات التي تحيط بالأردن وفي الإقليم وهذا يتطلب الإرتقاء والنهوض بالعمل البرلماني كما طالب جلالة الملك وهذا ما ينتظره المواطن لكي تتغير نظرته وثقته بمجالس النواب.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لبلورة شكل التعاون وسيناريوهاته وتحديد تقاطعات البرنامج السياسي المتفق عليه تحت قبة البرلمان وآلية العمل.

حضر الاجتماع من الحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي الأمين العام للحزب والدكتور محمد السرحان نائب الأمين العام والنائب الدكتور جميل الدهيسات، وخصر من حزب إرادة نضال البطاينة الأمين العام للحزب والمهندس إبراهيم العوران نائب الأمين العام للشؤون السياسية والنائب الدكتور خميس عطية والنائب دينا البشير والنائب محمد عبد الله البستنجي والدكتور محفوظ المشاقبة أمين سر كتلة إرادة النيابية التي عددها ٢٣ نائب