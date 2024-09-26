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العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب: في أنابوليس، جلالة الملك يقود جهود التحديث الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات

26 سبتمبر 2024
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب: في أنابوليس، جلالة الملك يقود جهود التحديث الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات

كتب العين عبدالحكيم محمود الهندي : 

بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، أمام الأمم المتحدة، يسجل هذا الحدث صفحة جديدة في سجل المحافل الدولية. لقد كان الخطاب بمثابة نداء قوي للعالم، حيث طرح جلالته قضايا محورية تشغل أذهان الجميع، مؤكداً مرة أخرى دوره القيادي البارز في توجيه دفة الحوار العالمي. حيث ويواصل جلالة الملك عبدالله الثاني الليل بالنهار في مساعيه الحثيثة لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية على الساحة العالمية، وعمله الدؤوب لاستقطاب الاستثمارات الدولية التي تعود بالفائدة على المملكة وشعبها. في ظل التحديات الإقليمية والدولية، يثبت جلالته حفظه الله، مرة أخرى أنه قائد لا يهدأ في سعيه لتأمين مستقبل أفضل للأردن.

في لقائه الأخير بمدينة أنابوليس بولاية ميريلاند الأمريكية، جمع جلالة الملك المعظم، مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات والجامعات الأمريكية الكبرى، بهدف بحث فرص الاستثمار في المملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة. هذه اللقاءات ليست مجرد اجتماعات رسمية، بل هي جزء من استراتيجية مدروسة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر.

أكد جلالته خلال اللقاء على أهمية البناء على هذه الشراكة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على البلدين. ومن خلال الحديث عن رؤية التحديث الاقتصادي، يضع الأردن نفسه على خارطة الاستثمارات العالمية كوجهة جاذبة للمستثمرين، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

المسار الاقتصادي ليس هو الوحيد الذي يركز عليه جلالته، بل أكد أيضاً على التزام الأردن بالمضي قدماً في تنفيذ مساري التحديث السياسي والإداري، برغم التحديات الإقليمية التي تواجه المملكة. فهذا يظهر مدى التزام الأردن ليس فقط بالتحسينات الاقتصادية، بل أيضاً بإصلاحات سياسية وإدارية تجعل المملكة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

من أبرز نقاط اللقاء كانت مناقشة المزايا الاستثمارية التي يقدمها الأردن، حيث تم تسليط الضوء على تجارب شركات أمريكية ناجحة تعمل في المملكة، مما يشير إلى الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأردني. وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا الحيوية، الصناعات الهندسية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والخدمات المالية، وهي قطاعات تعتبر محورية في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

لا شك أن هذا اللقاء يفتح افاق جديدة أمام الأردن لتوسيع نطاق التعاون مع الشركات والجامعات الأمريكية، كما يعزز من فرص الاستثمار في المملكة. جهود جلالة الملك الحثيثة تعكس رؤية واضحة لمستقبل الأردن، حيث يسعى جلالته لجعل المملكة مركزاً اقتصادياً إقليمياً يجمع بين الابتكار والاستدامة، فالأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، يمضي بخطوات واثقة نحو مستقبل واعد، حيث تتداخل المتغيرات مع الفرص، ويبقى هدف جلالته حفظه الله، هو تحقيق الازدهار والاستقرار للمملكة وشعبها


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