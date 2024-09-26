جوع كارثي يهدد 25 مليون سوداني

وطنا اليوم:أعلنت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، يوم الأربعاء، أن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من الجوع نتيجة الحرب المستمرة في السودان.

وأشارت المبعوثة إلى أن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 424 مليون دولار لدعم الشعب السوداني.

يُذكر أن الحرب اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك قبيل عملية كان من المقرر أن تُنقل بموجبها السلطة إلى المدنيين.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد: “أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون مستويات شديدة من الجوع، بينما يعيش الكثيرون في ظروف مجاعة حقيقية.. وقد فر نحو 11 مليون شخص من منازلهم، ما يجعلها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت: “يتعين على الطرفين المتحاربين الالتزام بهدن إنسانية في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى معرضة للخطر، مع تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق الممكنة، ووضع أسلحتهم جانبًا للجلوس على طاولة المفاوضات.”

وأكدت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن هذا الإعلان يرفع إجمالي التمويل الأمريكي المخصص للسودان منذ اندلاع الحرب إلى ملياري دولار.