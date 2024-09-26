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الملك يعود إلى أرض الوطن

26 سبتمبر 2024
الملك يعود إلى أرض الوطن

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن ترأس جلالته الوفد الأردني المشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.
وألقى جلالة الملك خطابا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، وعقد سلسلة لقاءات مع زعماء دول ورؤساء وفود مشاركين، وقادة مؤسسات اقتصادية ومنظمات إنسانية.
وركزت جهود جلالته خلال الزيارة على حشد موقف دولي عاجل لوقف التصعيد في المنطقة، والوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.
وفي ولاية ميريلاند، التقى جلالة الملك حاكم الولاية ويس مور، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات وجامعات أمريكية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورافق جلالته خلال الزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.


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