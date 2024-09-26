إيران: لن نظل مكتوفي الأيدي في حالة اندلاع حرب بلبنان

وطنا اليوم_قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء، إن المنطقة على شفا كارثة شاملة بسبب تصاعد التوترات بين الاحتلال وحماس، وحذر من أن طهران لن تظل مكتوفة الأيدي في حالة اندلاع حرب بلبنان.

وفي حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عراقجي إن الاحتلال تجاوز “كل الخطوط الحمراء” وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار ووقف حرب الاحتلال وفرض وقف إطلاق نار فوري.

وأضاف: أظهرنا قدرا هائلا من الصبر وضبط النفس من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

وتابع عراقجي: الطريق إلى خفض التصعيد واضح وعلى الاحتلال أن يوقف هجماته على غزة ولبنان فورا. (وكالات)