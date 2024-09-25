بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

خطاب الثقة أول إختبار للأحزاب السياسية ،،

25 سبتمبر 2024
خطاب الثقة أول إختبار للأحزاب السياسية ،،

وطنا اليوم_بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

أسابيع محدودة تفصلنا عن انطلاق الدورة العادية الأولى لمجلس النواب ، والتي ستبدأ بخطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث سيتضمن هذا الخطاب مضامين ورؤى جديدة لجلالة الملك ، كون هذا المجلس مختلف عن المجالس النيابية السابقة ، فهذا أول مجلس نيابي ينبثق عن مخرجات لجنة التحديث السياسي ، وأول مجلس ينضوي تحته كتل حزبية تمثل نواب عن المقاعد المحلية، ونواب عن مقاعد الدائرة العامة الحزبية ، علاوة على أن أول مجلس نيابي منذ استئناف الحياة البرلمانية والديمقراطية في عام 1989 تحصل كتلة جبهة العمل الإسلامي على أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب ، يليها حزب الميثاق الوطني ، وبعد ذلك حزب إرادة ، وهما يمثلان التيار السياسي الوسط والمعتدل، ولذلك ستخوض هذه الأحزاب أول إختبار لها أمام قواعدها الحزبية والشعبية المناصرين لها في خطاب الثقة للحكومة الجديدة التي يجب أن تقدمة خلال شهر من إنعقاد أول جلسة نيابية ، وباعتقادي أن خطاب الثقة سيكون بعد اسبوعين من أول جلسة نيابية ، وذلك لإعطاء المجلس فرصة انتخاب رئيس المجلس وتشكيل لجانه الداخلية ، ومن ثم الرد على خطاب العرش السامي ، لكن الملاحظ أن هناك فتور لغاية الآن في حراك انتخابات رئاسة مجلس النواب ، على الرغم أن المؤشرات تتجه أن الرئاسة سوف تنحصر ما بين معالي النائب مازن القاضي إذا كان لديه النية للترشح للرئاسه ، وبين النائب أحمد الصفدي وكلاهما من حزب الميثاق الوطني ، وأن الكفة تميل نحو النائب أحمد الصفدي ، بحكم الخبرة التي امتلكها خلال رئاسته للمجلس السابق على مدار سنتين ، وأن النائب الأول للمجلس والنائب الثاني سوف تذهب لحزبي جبهة العمل الإسلامي وحزب إرادة ، وعليه فإن الأحزاب ستكون أمام اختبار صعب في منح أو حجب الثقة للحكومة ، وخصوصاً أن هناك تحفظ شعبي على تشكيلة هذه الحكومة بهذا العدد الهائل من الوزراء وخصوصا وزراء الدولة ، كما حزب إرادة الذي حيد عن المشاركة في هذه الوزارة ، ولم يحظى بأي مقعد وزاري ، بعكس الأحزاب الأخرى ، فهل تجتاز الأحزاب هذا الاختبار بنيلها الرضى الشعبي في موقفها من الحكومة ، أم أنها سوف تسير بعكس التيار الشعبي …؟ نحن بانتظار الجواب غداً ، وأن غداً لناظره لقريب ! ،،،


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:14

45 نائبًا في حديقة السفير البريطاني بعمان .. صور

04:12

إيران: لن نظل مكتوفي الأيدي في حالة اندلاع حرب بلبنان

03:11

وسائل إعلام: مصرف لبنان سيضخ أكثر من 150 مليون دولار في السوق

02:25

الجيش الإسرائيلي يشنّ موجة غارات جديدة على لبنان

01:23

بيان صادر عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي حول خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة

23:06

الفنان غيث الهايم يطلق ” ياسيدي مغرم ” بطريقة الفيديو كليب

22:54

بيان صحفي صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني

22:47

رئيس الوزراء يوعز بإجراء تحسينات فورية لمدرسة كعب بن عُمير في غور الصافي

21:00

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات

20:29

نائب الملك يتابع جانبا من تمرين عسكري في كلية القيادة والأركان الملكية

20:16

الصفدي يبحث مع المدعي العام لـ الجنائية الدولية جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة

20:08

القسام تستهدف رتلا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح

وفيات
وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024