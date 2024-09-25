الفنان غيث الهايم يطلق ” ياسيدي مغرم ” بطريقة الفيديو كليب

وطنا اليوم_

أطلق الفنان غيث الهايم أغنيته الجديده “يا سيدي مغرم” بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ، وجدد الهايم بهذا العمل تعاونه مع الشاعر طلال الرواشدة ، وألحان حاتم منصور ، وتوزيع ومكس وماستر حذيفه الفارس ، ومن اخراج فؤاد مفلح ، تحت اشراف شركة ماسترغايت .

وتميّز الكليب” يا سيدي مغرم ” باجمل معاني الحب والغرام ويقول في مطلعها :

انا ي سيدي مُغرَم .. اذا انك كُنت لا تعلم .. وانا من شفتك ومدري ! .. واقع انت او احلم ؟؟ ..

اذا للحب مدى فـ انته !! .. مداه انته وخاتمته !! .. واذا ي سيدي ع الزين !! .. ملف الزين قفلّته ..

جدير بالذكر، أن الفنان غيث الهايم حقق نجاحاً كبيراً في وقت قصير من خلال أعماله التي جاءت جميعها بطابعاً جديداً ونمطاً موسيقيّاً حديثاً، وتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المشهورين، وقدم العديد من الأغنيات التي حصلت على نسب مشاهدات عالية .

وقد تم اطلاق الأغنية بشكل حصري عبر قناة الفنان غيث الهايم في موقع “اليوتيوب”، إلى جانب توزيع الأغنية على محطات الإذاعات الخليجية والعربية، وعلى كافة المتاجر الالكترونية .

للاستماع ومشاهدة الفيديو كليب من خلال الرابط المرفق :