بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

الفنان غيث الهايم يطلق ” ياسيدي مغرم ” بطريقة الفيديو كليب

25 سبتمبر 2024
الفنان غيث الهايم يطلق ” ياسيدي مغرم ” بطريقة الفيديو كليب

وطنا اليوم_

أطلق الفنان غيث الهايم أغنيته الجديده “يا سيدي مغرم” بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ، وجدد الهايم بهذا العمل تعاونه مع الشاعر طلال الرواشدة ، وألحان حاتم منصور ، وتوزيع ومكس وماستر حذيفه الفارس ، ومن اخراج فؤاد مفلح ، تحت اشراف شركة ماسترغايت .

وتميّز الكليب” يا سيدي مغرم ” باجمل معاني الحب والغرام ويقول في مطلعها :

انا ي سيدي مُغرَم .. اذا انك كُنت لا تعلم .. وانا من شفتك ومدري ! .. واقع انت او احلم ؟؟ ..

اذا للحب مدى فـ انته !! .. مداه انته وخاتمته !! .. واذا ي سيدي ع الزين !! .. ملف الزين قفلّته ..

جدير بالذكر، أن الفنان غيث الهايم حقق نجاحاً كبيراً في وقت قصير من خلال أعماله التي جاءت جميعها بطابعاً جديداً ونمطاً موسيقيّاً حديثاً، وتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المشهورين، وقدم العديد من الأغنيات التي حصلت على نسب مشاهدات عالية .

وقد تم اطلاق الأغنية بشكل حصري عبر قناة الفنان غيث الهايم في موقع “اليوتيوب”، إلى جانب توزيع الأغنية على محطات الإذاعات الخليجية والعربية، وعلى كافة المتاجر الالكترونية .

للاستماع ومشاهدة الفيديو كليب من خلال الرابط المرفق :


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:14

45 نائبًا في حديقة السفير البريطاني بعمان .. صور

04:12

إيران: لن نظل مكتوفي الأيدي في حالة اندلاع حرب بلبنان

03:11

وسائل إعلام: مصرف لبنان سيضخ أكثر من 150 مليون دولار في السوق

02:25

الجيش الإسرائيلي يشنّ موجة غارات جديدة على لبنان

01:23

بيان صادر عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي حول خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة

23:21

خطاب الثقة أول إختبار للأحزاب السياسية ،،

22:54

بيان صحفي صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني

22:47

رئيس الوزراء يوعز بإجراء تحسينات فورية لمدرسة كعب بن عُمير في غور الصافي

21:00

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات

20:29

نائب الملك يتابع جانبا من تمرين عسكري في كلية القيادة والأركان الملكية

20:16

الصفدي يبحث مع المدعي العام لـ الجنائية الدولية جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة

20:08

القسام تستهدف رتلا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح

وفيات
وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024