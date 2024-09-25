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بيان صحفي صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني

25 سبتمبر 2024
بيان صحفي صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني

وطنا اليوم_

الحزب المدني الديمقراطي الأردني يدين اعتداء دولة الاحتلال على لبنان

يعرب الحزب المدني الديمقراطي الأردني عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي تمارسه دولة الاحتلال على لبنان، والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، ويعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق، مؤكداً على أن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

إن الهجمة التي يشنها الاحتلال تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويعرض حياة المدنيين للخطر، وتأتي في سياق محاولاته المستمرة لتوسيع دائرة العنف والعدوان، خاصة في ظل الحرب الوحشية التي يشنها على قطاع غزة، ويحذر الحزب من خطورة هذا التصعيد على الأمن الإقليمي، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات والضغط على الكيان الغاصب لاحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

ويؤكد الحزب المدني الديمقراطي الأردني أن الاعتداءات على لبنان وفلسطين ليست مجرد انتهاكات لسيادة الدول العربية فحسب، بل تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتتسبب في توسيع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأكملها، ويدعو الحزب إلى تحرك فوري من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا التصعيد ووقف المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعبان اللبناني والفلسطيني.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان، ويشدد على ضرورة التضامن العربي والدولي لمواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة.

الحزب المدني الديمقراطي الأردني


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