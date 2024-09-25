نائب الملك يتابع جانبا من تمرين عسكري في كلية القيادة والأركان الملكية

وطنا اليوم:تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، جانبا من تمرين صنع القرار العسكري (القرار الأمثل 2)، الذي تجريه كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية لدورة القيادة والأركان 65 المشتركة 29.

ويهدف التمرين لتدريب ضباط من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي ومن دول شقيقة وصديقة، على منهجية التخطيط وصنع القرار العسكري على مستوى هيئات الركن والقادة.

واستمع سمو ولي العهد خلال زيارته للكلية، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز عن الكلية وخطط التطوير والتحديث التي شهدتها أخيرا في أساليب التدريب والتأهيل القيادي.

وأثنى سموه على مستوى الكلية المتطور في إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الناحيتين النظرية والتطبيقية، داعيا للاستفادة من الخبرات والكفاءات والفرص التي توفرها الكلية للدارسين، في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المنطقة والإقليم.