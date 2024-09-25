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الصفدي يبحث مع المدعي العام لـ الجنائية الدولية جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة

منذ 30 ثانية
الصفدي يبحث مع المدعي العام لـ الجنائية الدولية جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، أهمية تطبيق القانوني الدولي والقانوني الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
كما تناولت المباحثات جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووجوب محاسبة المسؤولين عنها، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
على صعيد آخر، يلتقي الصفدي أيضا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لبحث ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وضرورة توفير الدعم الدولي للاجئين السوريين، والدول المضيفة.
كما يبحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والعاملين فيها، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


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