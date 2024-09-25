وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبحضور نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة أ.د. أنس السعود وعميد كلية التكنولوجيا الزراعية د. صبحية سعيفان ونواب العميد د. رشا الطراونة و د. مراد المعايطة وفداً رفيع المستوى من جمهورية العراق الشقيق برئاسة الأستاذ الدكتور طارق العاني وذلك ضمن إطار مشروع تعزيز سلسلة القيمة الزراعية والغذائية وتحسين السياسة التجارية في العراق (SAAVI) “، الذي ينفذه مركز التجارة الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ورحب الرئيس بالوفد مبيناً أهمية التكنولوجيا الزراعية والتعليم التقني ودور جامعة عمان الأهلية في دعم مكونات الأمن الغذائي من خلال التسهيلات والخدمات التعليمية والفنية التي تقدمها الجامعة من خلال كلية التكنولوجيا الزراعية.

وبدوره أشار رئيس الوفد الى أهمية الاطلاع والاستفادة من الخبرات الأردنية في تطوير استراتيجية تعليم تقني ومهني وتدريبي زراعي في العراق.

وقدم السعود شرحا مفصلا عن الإنجازات التي حققتها الجامعة والهادفة إلى رفع سوية الجامعة وتميزها خصوصا في مجال تحقيق معايير الجودة والتصنيفات العالمية، بالإضافة الى تحفيز البحث العلمي وتحديث منظومة متكاملة من التخصصات التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة طلبتها، وتوفير بيئة تعليمية مثلى تسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وضم الوفد العراقي نخبة من الأكاديميين والمستشارين وكبار المسؤولين من وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط إلى جانب ممثلين من المركز التجاري الدولي وحضور مجموعة متميزة من مندوبي وممثلي القطاعين العام والخاص من المملكة الأردنية الهاشمية.

وألقت عميد كلية التكنولوجيا الزراعية كلمة ترحيبية بينت فيها أهمية التكنولوجيا الزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول للأمن الغذائي، حيث أنشئ في الأردن المركز الإقليمي للأمن الغذائي وبينت دور كلية التكنولوجيا الزراعية في رفد القطاع الزراعي بمهندسين يمتلكون المهارة في التكنولوجيا الزراعية الحديثة .

وتم عرض محاضرة تعريفية حول كلية التكنولوجيا الزراعية، وقام الوفد بجولة اطلعوا فيها على مختبر البيولوجيا الجزيئية حيث يتم التعرف على الجينات ونقلها لتحسين الصفات التي تساهم بمواجهة التغير المناخي ،ومختبر زراعة الانسجة وطرق اكثار الأنواع المختلفة من النباتات.

كما تضمنت الزيارة جولة في وحدة الدفيئة والتي تضم البيت الزراعي الذكي للتعرف على الأنظمة المبتكرة والتقنيات الحديثة من أنظمة الزراعة المائية لإدارة المياه بالشكل الأمثل.

وخرجت الجلسة الحوارية مع الوفد بعدد من التوصيات أهمها ابرام مذكرات تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وجامعة تكريت والموصل والتي سيصار الى توقيعها قريباً.