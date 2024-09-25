حزب الله يقصف مصنعا للمواد المتفجرة ‏في ‏اسرائيل

وطنا اليوم:أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، قصف مستوطنة كريات ‏”موتسكين” للمرة الثانية بصليات من صواريخ فادي 1.

وأضاف أنه قصف مصنعا للمواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون الاسرائيلية بصلية من صواريخ فادي 3.‏

الى ذلك لوح قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين، بدخول بري الى لبنان .

واضاف خلال زيارة اللواء السابع في الجيش الإسرائيلي أثناء تمرين اللواء على الحدود الشمالية، واطلع على جاهزيتهم وأجرى معهم تقييماً للوضع العملياتي.

وشدد غوردين خلال الزيارة على أهمية تحضير وجاهزية الجنود لتغيير الوضع الأمني وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

وقال غوردين أيضاً: “لقد دخلنا مرحلة أخرى من الحملة ونحن في عملية “سهام الشمال”. بدأت العملية بأضرار كبيرة جداً في قدرات حزب الله”.