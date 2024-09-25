تقرير : 1500 من حزب الله أصيبوا بالعمى أو فقدوا أيديهم جراء تفجيرات اللاسلكي

وطنا اليوم:أفادت وكالة “رويترز”، الأربعاء، أن 1500 عنصر من حزب الله أصيبوا بالعمى أو فقدوا أيديهم جراء هجمات اللاسلكي.

وفي تطور متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن محام في الشرطة المختصة بالقضايا الأمنية بالنرويج قوله إنها بدأت تحقيقاً أولياً في تقارير عن صلات لشركة نرويجية ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وانفجرت على مدى يومين الأسبوع الماضي آلاف من أجهزة البيجر والوكي توكي في لبنان ما أسفر عن مقتل 39 على الأقل وإصابة الآلاف.

ويعتقد على نطاق واسع أن تلك الهجمات نفذتها إسرائيل التي لم تؤكد أو تنف ضلوعها فيها. ولم يتضح بعد كيف ومتى تم التلاعب بالأجهزة بحيث يمكن تفجيرها عن بعد.

وتحقق تايوان والمجر وبلغاريا بالفعل في صلات محتملة لشركات فيها بسلسلة توريد تلك الأجهزة.