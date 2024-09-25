اصطدام سفينة أميركية بجسم مجهول في بحر العرب

وطنا اليوم:تعرضت ناقلة تزويد بالوقود تابعة للأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، لأضرار عندما اصطدمت بجسم مجهول في بحر العرب.

وخرجت السفينة التي تدعم لحاملة الطائرات الأميركية لينكولن عن الخدمة في بحر العرب، على ما أفاد موقع “بيزنس إنسايدر” نقلا عن مصدر في الأسطول الأميركي، اليوم الأربعاء.

وقال الموقع في تقريره: “سفينة وقود تابعة للبحرية الأميركية منتشرة في الشرق الأوسط، تعرضت لأضرار يوم الثلاثاء، بعد اصطدامها بشيء ما على ما يبدو”.

وأشار مصدر أميركي إلى أن السفينة “يو إس إن إس بيغ هورن” اصطدمت بجسم ثابت في بحر العرب. ولم يصب أي من أفراد الطاقم. وكانت السفينة يوم الثلاثاء قبالة سواحل سلطنة عمان، وفي وقت لاحق بدأت زوارق في سحبها إلى ميناء قريب.

وذكر أن السفينة مكلفة بتزويد مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، بالوقود وتضررت أثناء المهمة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتعمل لينكولن بالطاقة النووية لكن تعمل معها ثلاث سفن أخرى في مجموعة تحتاج إلى وقود، بينما يتم تزويد الطائرات المقاتلة على متن الحاملة أيضا من سفن التزويد بالوقود.

وأفاد الموقع أن السفينة “بيج هورن” غمرتها المياه جزئيا وجنحت قبالة سواحل عمان. ولا يزال حجم الأضرار وسبب الحادث غير معروف.

وأكد أن الناقلة كانت ذات أهمية رئيسية لعمليات الأسطول الخامس الأميركي في المنطقة.