قرار أردني بوقف تصدير جميع أنواع الخضار والفواكه إلى الكيان الصهيوني

وطنا اليوم_أكد مصدر حكومي أردني أن المملكة قررت رفض تصدير الخضار والفواكه إلى الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يقتصر على الطماطم (البندورة) كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل يشمل جميع أنواع الخضار والفواكه.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الأردن رفض تصدير الطماطم إلى إسرائيل بعد أن سمحت وزارة الصحة الإسرائيلية باستيرادها بشروط معينة. وفي أغسطس/ آب الماضي، حظرت وزارة الصحة الإسرائيلية استيراد الطماطم من الأردن، مبررة ذلك بوجود عينات إيجابية لفيروس الكوليرا في منطقة تصريف نهر اليرموك.

من جانبها، نفى المصدر الحكومي الأردني هذه المزاعم، مؤكدًا أن قرار وقف التصدير هو قرار رسمي أردني وليس نتيجة لمشكلات تتعلق بالمحاصيل.