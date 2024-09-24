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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

24 سبتمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

وطنا اليوم_ عمان 24 أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشهوان- العجارمة، بوفاة الحاجة مشاعل هزاع الفليح العجارمة، ووالدة اللواء المتقاعد، مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأسبق فواز فهد الشهوان، وإلى عشيرة الزبون- بني حسن بوفاة الحاج عواد ضيف الله الزبون، والد العميد المتقاعد ماجد الزبون.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة والمفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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