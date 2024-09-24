المدني الديمقراطي يشكل محكمته الحزبية ولجنة السلوك

وطنا اليوم_

أعلن الحزب المدني الديمقراطي اليوم عن تشكيل محكمته الحزبية ولجنة السلوك والانضباط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط الداخلي في صفوف الحزب.

فقد تم تشكيل المحكمة الحزبية من مجموعة من القانونيين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال القانوني من داخل الحزب وخارجه، وعقدت المحكمة اجتماعها الأول مساء اليوم بحضور رئيس المجلس المركزي سمير عويس والأمين العام للحزب عدنان السواعير وأمين سر حماده أبو نجمة، وانتخبت المحامي وائل أبو خروب رئيسا للمحكمة، والمحامي جاسر سعد نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور أيمن هلسة، والمحامية هالة عاهد، والمحامي معاذ المومني.

وفي نفس السياق، تم تشكيل لجنة السلوك والانضباط، حيث اختيرت المحامية أروى خير الله رئيسة، والمهندس لبيب مسلم نائبا للرئيس، والمحامي عصام العواملة مقررا، إلى جانب عضوية كل من المحامي صلاح الغنانيم وعبد الخالق السواعير.

يأتي هذا التشكيل وفق ما أوضح الحزب كجزء من جهوده لتعزيز مبادئ النزاهة والانضباط الداخلي والالتزام بمبادئ الحزب ولوائحه.