بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

المدني الديمقراطي يشكل محكمته الحزبية ولجنة السلوك

24 سبتمبر 2024
المدني الديمقراطي يشكل محكمته الحزبية ولجنة السلوك

وطنا اليوم_

أعلن الحزب المدني الديمقراطي اليوم عن تشكيل محكمته الحزبية ولجنة السلوك والانضباط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط الداخلي في صفوف الحزب.

 

فقد تم تشكيل المحكمة الحزبية من مجموعة من القانونيين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال القانوني من داخل الحزب وخارجه، وعقدت المحكمة اجتماعها الأول مساء اليوم بحضور رئيس المجلس المركزي سمير عويس والأمين العام للحزب عدنان السواعير وأمين سر حماده أبو نجمة، وانتخبت المحامي وائل أبو خروب رئيسا للمحكمة، والمحامي جاسر سعد نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور أيمن هلسة، والمحامية هالة عاهد، والمحامي معاذ المومني.

 

وفي نفس السياق، تم تشكيل لجنة السلوك والانضباط، حيث اختيرت المحامية أروى خير الله رئيسة، والمهندس لبيب مسلم نائبا للرئيس، والمحامي عصام العواملة مقررا، إلى جانب عضوية كل من المحامي صلاح الغنانيم وعبد الخالق السواعير.

 

يأتي هذا التشكيل وفق ما أوضح الحزب كجزء من جهوده لتعزيز مبادئ النزاهة والانضباط الداخلي والالتزام بمبادئ الحزب ولوائحه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:18

غالانت: الامم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها

05:16

لبنان: نحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي

04:13

بوابل من الصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال

03:08

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا للاحتلال بطيران مسير

02:07

عاجل-إرادة ملكية بقبول استقالة أعضاء بمجلس الأعيان

00:53

إشادة واسعة بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة: رسالة صريحة ودعم ثابت للقضية الفلسطينية

23:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

21:49

الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب بلبنان

20:38

بدء إرسال نتائج القبول لطلبة البكالوريوس

20:31

حفلات صاخبة ومنع للأذان .. تصعيد غير مسبوق في المسجد الإبراهيمي

20:18

مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تبحث التعاون مع بلغاريا

20:08

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب، الملك عبدالله الثاني: خطاب تاريخي في الأمم المتحدة يجسد قوة الحق وإرادة السلام

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024