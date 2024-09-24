وطنا اليوم:أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، عن بدء إرسال نتائج القبول لطلبة البكالوريوس عبر رسائل نصية، وفق وكالة الأنباء الأردنية

وبين أن 66 ألف و148 طالب وطالبة تقدموا بطلبات صحيحة لوحدة القبول الموحد ودفعوا رسوم طلب الالتحاق، وقبل منهم 44925 طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس بنسبة 68% من إجمالي المتقدمين.

في حين أن عدد الطلبة الذين لم يتم ترشيحهم للقبول 21 ألف و223 طالب وطالبة يمثلون 32% من إجمالي عدد المتقدمين.

وأضاف أنّه لأول مرة نشهد معدل قبول دون 90% في تخصص الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية، ومعدل 98.55% للطب في الجامعة الأردنية، وأقل معدل 96.7% في جامعة مؤتة.

وتابع أن معدل 97.8% لطب الأسنان في الجامعة الأردنية، و97.4% في جامعة العلوم والتكنولوجيا، و96.7% في الجامعة الهاشمية.

كما أشار إلى أن معدل 98.15% للطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، و97.1% في جامعة اليرموك، و97.7% في الجامعة الهاشمية، و97.05% في جامعة البلقاء التطبيقية.

كما أن معدل 96.6% لدكتور الصيدلة، و94.9% للصيدلة في الجامعة الأردنية، و99.15% معدل الطب للمعيدين في الجامعة الأردنية مع متوسط مواد علمية 98%، حيث إنّ أقل معدل طب للمعيدين في جامعة مؤتة عند 98.85% ومعدل مواد علمية 95%.

كما أن معدل 94.4% لتخصص القانون في الجامعة الأردنية، و90.35% في جامعة اليرموك، ومعدل 95.2% للغة الإنجليزية في الجامعة الأردنية، و86.8% في جامعة اليرموك.