مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تبحث التعاون مع بلغاريا

وطنا اليوم:التقى رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة وأعضاء الجمعية اليوم في مقر الجمعية سفير جمهورية بلغاريا في المملكة الأردنية الهاشمية “ميتين كازاك”

وبحث رئيس الجمعية مازن حمارنة مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب البلغاري.

كما تم خلال اللقاء بحث موضوع الصادرات الزراعية خلال فصل الشتاء ، حيث أبدى السفير البلغاري اهتمامه في منتجات التمور وزيت الزيتون الأردني ،مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات متواصلة ما بين الطرفين من خلال غرف التجارة للاتفاق على موضوع التبادل التجاري .

واكد الحمارنة بأن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه، وقانون الاستثمار جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.

وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمارات البلغارية إضافة إلى تنظيم زيارات لرجال أعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.

من جهة اخرى التقى رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه” JEPA ” مازن حمارنة اليوم المدير التنفيذي للشحن الجوي التجاري للملكية الاردنية خالد الخوالدة وبعض من اعضاء الجمعية المصدرين لبحث في أمور الشحن الجوي وفتح أسواق جديدة .

وياتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مابين الطرفين على هامش مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية والملكية، حيث تهدف هذه المذكرة الى وجود شراكة استراتيجية بين الطرفين لتسهيل منتجات التصدير الاردنية وتسهيل عمليات الشحن الجوي خلال الخمس سنوات القادمة