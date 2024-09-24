بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تبحث التعاون مع بلغاريا

24 سبتمبر 2024
مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تبحث التعاون مع بلغاريا

وطنا اليوم:التقى رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة وأعضاء الجمعية اليوم في مقر الجمعية سفير جمهورية بلغاريا في المملكة الأردنية الهاشمية “ميتين كازاك”
وبحث رئيس الجمعية مازن حمارنة مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب البلغاري.
كما تم خلال اللقاء بحث موضوع الصادرات الزراعية خلال فصل الشتاء ، حيث أبدى السفير البلغاري اهتمامه في منتجات التمور وزيت الزيتون الأردني ،مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات متواصلة ما بين الطرفين من خلال غرف التجارة للاتفاق على موضوع التبادل التجاري .
واكد الحمارنة بأن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه، وقانون الاستثمار جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.
وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمارات البلغارية إضافة إلى تنظيم زيارات لرجال أعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.
من جهة اخرى التقى رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه” JEPA ” مازن حمارنة اليوم المدير التنفيذي للشحن الجوي التجاري للملكية الاردنية خالد الخوالدة وبعض من اعضاء الجمعية المصدرين لبحث في أمور الشحن الجوي وفتح أسواق جديدة .
وياتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مابين الطرفين على هامش مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية والملكية، حيث تهدف هذه المذكرة الى وجود شراكة استراتيجية بين الطرفين لتسهيل منتجات التصدير الاردنية وتسهيل عمليات الشحن الجوي خلال الخمس سنوات القادمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:18

غالانت: الامم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها

05:16

لبنان: نحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي

04:13

بوابل من الصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال

03:08

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا للاحتلال بطيران مسير

02:07

عاجل-إرادة ملكية بقبول استقالة أعضاء بمجلس الأعيان

00:53

إشادة واسعة بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة: رسالة صريحة ودعم ثابت للقضية الفلسطينية

23:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

22:42

المدني الديمقراطي يشكل محكمته الحزبية ولجنة السلوك

21:49

الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب بلبنان

20:38

بدء إرسال نتائج القبول لطلبة البكالوريوس

20:31

حفلات صاخبة ومنع للأذان .. تصعيد غير مسبوق في المسجد الإبراهيمي

20:08

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب، الملك عبدالله الثاني: خطاب تاريخي في الأمم المتحدة يجسد قوة الحق وإرادة السلام

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024