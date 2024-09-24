الحنيطي: القوات المسلحة لن تتردد في التصدي لمن يحاول المساس بأمن الأردن

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الحدود الأردنية مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والأسلحة والاتصالات اللازمة وفق التقنيات الحديثة، لمراقبة الحدود والتعامل مع أي طارئ، وأن القوات المسلحة لن تتردد في التصدي لمن يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره، مشيراً إلى أن عمليات التطوير والتحديث على الواجهات الحدودية مستمرة وفق خطط استراتيجية ترجمة للرؤى والتوجيهات الملكية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء، إلى قيادة كتيبة حرس الحدود/11 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات، عن سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والجهود التي تبذلها وحدات وتشكيلات المنطقة، لتعزيز منظومة أمن الحدود والإجراءات المتخذة لمنع عمليات التسلل والتهريب، وكيفية التنسيق بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان الحماية الفعالة للوطن ومقدراته.

وفي نهاية الزيارة التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى وولي العهد، مبدياً اعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه منتسبوها من حيث الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي والقدرة على تنفيذ المهام المناطة بهم.

ودون اللواء الركن الحنيطي كلمةً في سجل الزوار.