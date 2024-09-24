بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عودة الشاحنات الأردنية التي احتُجزت في الأراضي السورية منذ شهرين

24 سبتمبر 2024
عودة الشاحنات الأردنية التي احتُجزت في الأراضي السورية منذ شهرين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن عودة الشاحنات الأردنية التي كانت قد احتُجزت في الأراضي السورية منذ نحو شهرين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية عملت على عودة الشاحنات الأردنية الثلاث بعد أن كانت محتجزة من قبل تجارٍ في منطقة السويداء، وقد دخلت الشاحنات إلى الأراضي الأردنية اليوم وقد تسلمها أصحابها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:44

“حزب عزم يشيد بخطاب الملك في الأمم المتحدة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء العدوان على غزة”

07:36

البطاينة : حزب إرادة يفخر بموقف الملك الصلب أمام الجمعية العامة والذي ينسجم كليا مع مباديء الحزب

07:24

قرار أردني بوقف تصدير جميع أنواع الخضار والفواكه إلى الكيان الصهيوني

06:18

غالانت: الامم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها

05:16

لبنان: نحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي

04:13

بوابل من الصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال

03:08

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا للاحتلال بطيران مسير

02:07

عاجل-إرادة ملكية بقبول استقالة أعضاء بمجلس الأعيان

00:53

إشادة واسعة بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة: رسالة صريحة ودعم ثابت للقضية الفلسطينية

23:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

22:42

المدني الديمقراطي يشكل محكمته الحزبية ولجنة السلوك

21:49

الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب بلبنان

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024