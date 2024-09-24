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غوتيريش: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس دائم يهدد المنطقة

24 سبتمبر 2024
غوتيريش: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس دائم يهدد المنطقة

وطنا اليوم:اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في كلمة له في افتتاح الجمعية العام للمنظمة الدولية، أن لبنان الذي يتعرض لضربات إسرائيلية أدت لسقوط مئات الشهداء “على حافة الهاوية”.
وقال غوتيريش أمام قادة 193 دولة في الأمم المتحدة، إن غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو عام “كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها”.
تحذير غوتيريش جاء في وقت تواصل إسرائيل توجيه ضربات جوية على أهداف لحزب الله غداة يوم دام سقط فيه أكثر من 550 شهيد.
وقال غوتيريش أمام قادة العالم المجتمعين في نيويورك، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة: “علينا جميعا أن نشعر بالقلق حيال هذا التصعيد”.


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