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البيت الأبيض يحث الأميركيين على مغادرة لبنان

24 سبتمبر 2024
البيت الأبيض يحث الأميركيين على مغادرة لبنان

وطنا اليوم:حثّ جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، الأميركيين الموجودين في لبنان على المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة، وذلك مع تصاعد العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) “نريد التأكيد على أنه لا تزال هناك خيارات (رحلات) تجارية متاحة للأميركيين للمغادرة، ويجب أن يغادروا الآن ما دامت هذه الخيارات متاحة”.
وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.


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