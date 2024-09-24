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إسرائيل تلقي منشورات بها أكواد على سكان سهل البقاع

منذ 52 ثانية
إسرائيل تلقي منشورات بها أكواد على سكان سهل البقاع

وطنا اليوم:حذر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، سكان سهل البقاع، شرقي لبنان، من استخدام هواتفهم لمسح رمز “باركود” جاء في منشورات ألقاها الجيش الإسرائيلي الذي طالب السكان بإخلاء مناطقهم.
وقال حزب الله في بيان موجه إلى سكان سهل البقاع أن استخدام “باركود” ربما يؤدي لسحب كل المعلومات من أي جهاز.
وأضاف:”الرجاء عدم فتح الباركود أو تداوله بل يجب عليكم تلفه مباشرة لأنه خطير جداً ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم وهو كود مؤذٍ لسلامتكم، الرجاء أخد الحيطة والحذر”.
وجاء في المنشور الذي ألقاه الجيش الإسرائيلي على البقاع : “نشاط حزب الله يعرض جيش الدفاع الإسرائيلي على القرى ضد مواقع عسكرية في مناطقكم ويجلب الخطر إلى منازلكم. إذا كنتم متواجدين في منطقة من المناطق المشار إليها أعلاه، فإن بقائكم يعرض حياتكم للخطر. عليكم مغادرة المنطقة فوراً والتوجه جنوباً، شمالاً، شرقاً أو غرباً حسب الممرات الآمنة المتاحة لكم. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومعداته في المنطقة يعرض حياته وحياة عائلته للخطر”.
التحذير أيضًا يحتوي على رمز QR كود، ويطلب مسحه بالهاتف للكشف عن خارطة البلوكات المطلوب منها الإخلاء.


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