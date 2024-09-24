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رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية

منذ ساعة واحدة
رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية، الأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الطرفيين.
وقد حضر اللقاء كل من السيدة إكرام مساطفة، مساعد برامج الخريجين والمشاركة والارتباط في فولبرايت، ومن جامعة عمان الأهلية نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة، ومدير مركز الارتباط العالمي، الأستاذ الدكتور أنس السعود، ونائب مدير مركز الارتباط العالمي، الدكتورة فيروز أبو سويلم.
وقد ناقش الطرفان سبل تطوير برامج التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي، حيث كانت الزيارة فرصة لتبادل الأفكار حول تعزيز العلاقات الأكاديمية .
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه الزيارة تسعى الى تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلبة، مما يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في المنطقة، معرباً عن تطلعه للتعاون المثمر مع جامعة وين ستيت في المستقبل.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في مرافق الجامعة، حيث تعرفوا على كلية التكنولوجيا الزراعية والبيت الزجاجي، والذي يبرز طرق الزراعة الذكية، بالإضافة إلى زيارة كلية إدارة الضيافة والسياحة ومجمع الأرينا الرياضي


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