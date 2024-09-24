اتفاقية توأمة بين البترا ومدينة جيايو قاوان الصينية

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على اتِّفاقيَّة توأمة بين مدينة البترا ومدينة جيايو قاوان في جمهوريَّة الصين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التَّعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة والثقافيَّة.