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هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جميع تخصصات كلية الإعلام في جامعة البترا

منذ ساعة واحدة
هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جميع تخصصات كلية الإعلام في جامعة البترا

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسكين مؤهلات جميع تخصصات كلية الإعلام في جامعة البترا ضمن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
شمل القرار تسكين مؤهل تخصص الإعلام الترويجي الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصصي الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلام الرقمي في المستوى السابع من الإطار الوطني، بالإضافة إلى تسكين مؤهل برنامج الماجستير في تخصص الصحافة والإعلام الرقمي في المستوى التاسع.
وتواكب التخصصات التي تطرحها كلية الإعلام في جامعة البترا مجالات الإعلام المعاصر؛ إذ يركز الإعلام الترويجي الرقمي على استخدام وسائل الإعلام الرقمية في الترويج والتسويق عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى إعداد خريجين قادرين على التخطيط وتنفيذ الحملات الرقمية المتكاملة.
ويعد برنامج الإذاعة والتلفزيون تخصصًا يُمكّن الطلبة من اكتساب المهارات العملية والنظرية لإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية احترافية، ويتيح الفرص للعمل في شركات الإنتاج الإعلامي، والقنوات الفضائية، والإذاعات.
ويعتبر الصحافة والإعلام الرقمي من أسرع المجالات نموًا، ويؤهل التخصص الطلاب ليصبحوا محترفين في كتابة الأخبار والتحرير الصحفي وإدارة المنصات الرقمية. وبتسكين برنامج الماجستير في هذا التخصص، يُتاح للطلاب فرصة التعمق في البحث الإعلامي وتطوير المهارات القيادية والإدارية التي تؤهلهم لشغل مناصب عليا في المؤسسات الإعلامية.
يهدف الإطار الوطني الأردني للمؤهلات إلى تحسين مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل من مهارات ومعارف وكفايات، ويضمن جودة التعليم العالي وتوافقه مع احتياجات الاقتصاد والمجت


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