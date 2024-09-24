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ضبط متسول بحوزته 6493 دينارا في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
ضبط متسول بحوزته 6493 دينارا في الزرقاء

وطنا اليوم:ضبطت إحدى فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية متسول من جنسية غير أردنية، اليوم الثلاثاء في الزرقاء، بحوزته مبلغ نقدي 6493 دينار جمعها من قيامه بأعمال التسول، بالإضافة إلى جهازين خلويين حديثين، وقد جرى تحويله للجهات المختصة وفق المقتضى القانوني.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى عدم مساعدة المتسولين، سيما وأنهم يلجؤون إلى أساليب تحايل وكسب تعاطف المواطنين من خلال إدعاءهم العوز والمرض، لافتةً إلى ضرورة توجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة، لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.
وشدّدت على أهمية وعي المواطنين في جهود مكافحة التسول التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأوضحت أن فرق مكافحة التسول تقوم على مدار الساعة بعملها لضبط المتسولين في كافة أنحاء المملكة، وتستقبل الملاحظات والابلاغ عن حالات التسول على هاتف الخط الساخن (0793344330).


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