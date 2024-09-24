البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة “المُنجز” ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن تحقيقه لمرتبة “المُنجز” ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك المتواصلة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع، ما يعكس التزامه الراسخ بتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية البنك الأوسع للتنمية المستدامة، والتي تشمل أبعادا مختلفة مثل الاستدامة والموارد البشرية وسلاسل التوريد.

وتعاون البنك بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لتعزيز مبادرات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث ركزت المبادرات على دمج هذه المبادئ في العمليات اليومية للبنك، مع تحديد جدول زمني واضح لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحقق البنك منذ توقيعه في شهر حزيران من العام 2021 على وثيقة “المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة” تقدماً ملحوظاً على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع واشراكها في عمليات صنع القرار والمراكز القيادية في المؤسسات، وخلق الفرص المتكافئة والمساواة بين الجنسين.

وترتكز المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة التي تتماشى مع أهداف البنك الأردني الكويتي الاستراتيجية على 7 مبادئ أساسية يتم تطبيقها في المؤسسات والشركات لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل، والسوق والمجتمع، وتعزيز دورها الأساسي في التنمية المجتمعية.