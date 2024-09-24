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القضاء يعلن عدم مسوؤلية مواطن قتل كلبا دفاعا عن طفله

منذ 3 ساعات
القضاء يعلن عدم مسوؤلية مواطن قتل كلبا دفاعا عن طفله

وطنا اليوم:اعلنت محكمة صلح جزاء الزرقاء عدم مسؤولية مواطن من تهمة قتل كلب دون داع، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن قتله للكلب جاء دفاعا عن طفله الذي تعرض لهجوم من كلب ضال.
وحسب قرار المحكمة، فإن أحد سكان المنطقة تقدم بشكوى لدى المركز الأمني بحق مطلق النار، حيث وُجهت إليه تهمة قتل حيوان دون داع، وإطلاق عيارات نارية دون داع، وحيازة سلاح ناري غير مرخص قانونا.
ووفقا للقرار، فإن المحكمة وجدت أن المشتكى عليه قد أطلق فعلا عيارات نارية، إلا أن فعله ذلك كان مبررا، حيث أنه كان يدافع عن الطفل الذي تهجم عليه الكلب الضال ويحاول حمايته وأضطر لإطلاق هذه العيارات لإبعاد الحيوان عن الطفل وحفاظا على حياته، مما يجعل من إطلاقه لهذه العيارات النارية بسبب وداع مبرر، مما يترتب عليه انتفاء مسؤوليته عن الجرم المسند كون نيته قد اتجهت لحماية الطفل، وليس لمخالفة أحكام القانون، وبهذا يكون ركن من أركان وعناصر الجرم قد اختل.
وانهت محكمة صلح جزاء الزرقاء قرارها بعدم مسؤولية مطلق النار بتهمتي قتل حيوان دون داع، وإطلاق عيارات نارية دون داع، لكن المحكمة أيضا دانت المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وقررت الحكم عليه بالحبس مدة شهر والرسوم ومصادرة السلاح.


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