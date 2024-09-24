وفاة ستينية إثر سقوطها من الطابق الثالث بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:قضت سيدة ستينية، اليوم الثلاثاء، اثر تعرضها للسقوط من شقة في الطابق الثالث في منطقة ابو سيدو بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية، إن السيدة جرى إسعافها الى طوارىء المستشفى لكنها وصلت متوفية جراء تعرضها لإصابات بالغة.

وأضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال