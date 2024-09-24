النيابة العامة ترد اعتراض نائب متهم بالرشوة

وطنا اليوم:ردت النيابة العامة الاعتراض المقدم من قبل نائب اتهم بالرشوة بعد ان قضت المحكمة بسجنه سنتين بتهمة الرشوة.

ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية إدين النائب واثنين آخرين بجنحة قبول مبلغ من المال من اجل الاقتراع الانتخابي.

من جهة أخرى من المتوقع ان تعقد محكمة الجنايات الصغرى اليوم الثلاثاء جلسة للمتهمين في قضية وفاة ٩٩ حاجاً أردنياً بحسب ما أفاد به احد المحامين العاملين على القضية .

يذكر أن ٢٧ متهماً ما زالوا قيد التوقيف على إثر القضية اضافة إلى وجود ٤ متهمين خارج البلاد، و١٤ متهماً يحاكمون دون توقيف على ذمة القضية، حيث وجهت المحكمة لهم تهمة المتاجرة بالبشر والاحتيال.