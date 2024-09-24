بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بني مصطفى تبحث تعزيز التعاون مع وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

24 سبتمبر 2024
بني مصطفى تبحث تعزيز التعاون مع وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

وطنا اليوم– أستقبلت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، وزيرة التنمية الإجتماعية الفلسطينية سماح حمد، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مركز الوزارة، بحث العديد من القضايا أبرزها مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي سيعقد هذا العام في عمان، وسبل التعاون والتنسيق المشترك.

وأكدت بني مصطفى على موقف جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، وجهود جلالته الدبلوماسية والسياسية المتعددة لوقف العدوان على قطاع غزة.

وبحثت أهمية إقامة مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي تستضيفه المملكة الاردنية الهاشمية، وبتنظيم من جامعة الدول العربية والذي ستلتئم أعماله في عمان هذا العام، وبمشاركة عربية واسعة، والجهود المشتركة في الإعداد له، حتى تصل الغاية المرجوة من عقد هذا المؤتمر.

وأكدت على ضرورة إبراز الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل وضرورة ضمان مشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في أعماله.

كما جرى خلال اللقاء الحديث عن الجهود المستمرة التي بذلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مدار الشهور الماضية، ولا تزال مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع، وهي جهود كبيرة وجبارة وتأتي كإستجابة لتوجيهات جلالة الملك المعظم، ولدورها الإنساني.

من جهتها، أعربت وزيرة التنمية الفلسطينية سماح حمد عن تقديرها لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، في وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي القطاع، ومتطلعةً إلى تعميق أواصر التعاون المشترك ما بين الجانبين، وإلى نجاح مؤتمر الطفل الفلسطيني والذي يأتي بجهود مشتركة من البلدين مع جامعة الدول العربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:47

رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية

14:43

مصادر أمنية : مئات الأشخاص عبروا الحدود نحو سوريا بسبب القصف الإسرائيلي

14:24

اتفاقية توأمة بين البترا ومدينة جيايو قاوان الصينية

14:12

Intersect Business Incubator Provides Financial Support to Jusoor Labs, a ‘BIG by Orange’ Company

14:11

هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جميع تخصصات كلية الإعلام في جامعة البترا

14:09

ضبط 100 ألف حبّة مخدرة داخل حقيبة ملقاة بإحدى الساحات بمعبر العمري

14:05

ضبط متسول بحوزته 6493 دينارا في الزرقاء

14:00

558 قتيلا بجنوب لبنان وإصابات وحرائق في إسرائيل بصواريخ حزب الله

13:54

الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين الأردن والعراق

12:44

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41,467

12:39

حاضنة أعمال Intersect تقدم تمويلاً مالياً لـ Jusoor Labsإحدى شركات BIG by Orange

12:36

وفاة أربعينية ضرباً على يد شقيقها في الكريمة

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024