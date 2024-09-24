بني مصطفى تبحث تعزيز التعاون مع وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

وطنا اليوم– أستقبلت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، وزيرة التنمية الإجتماعية الفلسطينية سماح حمد، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مركز الوزارة، بحث العديد من القضايا أبرزها مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي سيعقد هذا العام في عمان، وسبل التعاون والتنسيق المشترك.

وأكدت بني مصطفى على موقف جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، وجهود جلالته الدبلوماسية والسياسية المتعددة لوقف العدوان على قطاع غزة.

وبحثت أهمية إقامة مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي تستضيفه المملكة الاردنية الهاشمية، وبتنظيم من جامعة الدول العربية والذي ستلتئم أعماله في عمان هذا العام، وبمشاركة عربية واسعة، والجهود المشتركة في الإعداد له، حتى تصل الغاية المرجوة من عقد هذا المؤتمر.

وأكدت على ضرورة إبراز الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل وضرورة ضمان مشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في أعماله.

كما جرى خلال اللقاء الحديث عن الجهود المستمرة التي بذلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مدار الشهور الماضية، ولا تزال مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع، وهي جهود كبيرة وجبارة وتأتي كإستجابة لتوجيهات جلالة الملك المعظم، ولدورها الإنساني.

من جهتها، أعربت وزيرة التنمية الفلسطينية سماح حمد عن تقديرها لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، في وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي القطاع، ومتطلعةً إلى تعميق أواصر التعاون المشترك ما بين الجانبين، وإلى نجاح مؤتمر الطفل الفلسطيني والذي يأتي بجهود مشتركة من البلدين مع جامعة الدول العربية.