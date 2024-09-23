إعمار_فلسطين تدخل المواد اللازمة لتفريغ بركة الشيخ رضوان في غزة

وطنا اليوم– باشرت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين تنفيذ مشروع تفريغ بركة الشيخ رضوان في غزة بإصلاح خطوط الضخ الواصلة بين البركة الشيخ إلى شاطيء غزة.

وأعلن رئيس اللجنة نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي عن نجاح مساعي إدخال المواد اللازمة لتفريغ البركة إلى مدينة غزة وذلك للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع بصورة عاجلة.

وقال إن اللجنة التي تضم نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، باشرت عملية التفريغ بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية وبالتنسيق مع السلطات المصرية وذلك لتوريد مواسير HDPE قطر 630 ملم بطول إجمالي 700 متر، وذلك لإصلاح خطوط الضخ من بركة الشيخ رضوان إلى البحر لتفريغ البركة خلال موسم الشتاء، ومنع حدوث فياضانات في المنطقة المحيطة بها.

وأضاف أن هذا المشروع ياتي بتمويل من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالأردن سعيًا منها لتخفيف معاناة المواطنين في مدينة غزة.

وأشار أن اللجنة العليا الإعمار تسعى جاهدة وبكل طواقمها العاملة في الميدان لرفع الإحتياجات الضرورية للجهات المانحة والممولة وذلك لتنفيذ المشاريع الهامة والإستراتيجية والحيوية التي تساعد المواطنين في قطاع غزة على تخطي الصعاب والمحن في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة وللتخفيف من معاناتهم.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة العليا الإعمار في فلسطين قامت بتنفيذ مشاريع بنية تحتية وصرف صحي خلال الحرب القائمة كمشروع إصلاح خط مكاروت بني سهيلا في مدينة خان يونس والعديد من المشاريع المتنوعة.