بلدية بني عبيد تكشف عن استعداداتها لفصل الشتاء

وطنا اليوم_أعلنت بلدية بني عبيد عن بدء إعداد خطتها لإستقبال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية كافة في المحافظة.

وقال رئيس البلدية، جمال أبو عبيد، اليوم الأحد، إن البلدية بدأت مبكراً في التجهيز للتعامل مع فصل الشتاء، وذلك من خلال تنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إزالة الطمم والنفايات والأتربة التي قد تعيق تدفق المياه داخل هذه الشبكات، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد أبو عبيد أن البلدية تعمل وفق خطة عمل متكاملة لرفع جاهزية كوادر العمل مشيرًا إلى أن الأعمال مستمرة في صيانة المقاطع التي تلحق الضرر بالمركبات، والتي تتعرض للإغلاق بشكل متكرر نتيجة للأمطار الغزيرة وما تحمله من أتربة وحجارة وطمي، ما يؤدي إلى تجمع المياه في الشوارع على شكل برك وجريانها كسيول جارفة تعرض سلامة المشاة للخطر.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن تنظيف مجاري الأودية والعبّارات في جميع مناطق البلدية لضمان تدفق المياه بشكل سليم.

وأوضح أبو عبيد أن التركيز سيكون على البؤر الساخنة والإستفادة من التجارب السابقة، حيث تم رصد مواطن الخلل التي ظهرت في المواسم المطرية الماضية، ليتم التعامل معها بطرق فنية مناسبة، مما سيسهم في معالجة الإختلالات في الشبكات وتفادي المشكلات المحتملة في فصل الشتاء.