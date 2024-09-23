مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل الصوفي وشعبان والنجار* *عمان 23

وطنا اليوم_عمان 23أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى آل الصوفي بوفاة العين الأسبق رياض فهمي الصوفي، وإلى آل شعبان والنجار بوفاة الحاجة زاهدة محمود النجار، أرملة المرحوم الحاج عبدالله محمد شعبان.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.